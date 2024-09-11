AKP’nin kritik toplantısından sızdı: Kendi ayağımıza sıkıyoruz

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ndeki teğmenlerin kılıçlı yemini konuşulmaya devam ediyor. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yaşananları köşesine taşıdı.

Özçelik, “AK Parti ayağına kurşun sıkıyor” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“BU KONU PARTİYE ÇOK ZARAR VERİYOR”

İçerideki saflaşma tartışılıyor. Bazı atışmalar medya önünde yapılıyor. Son MYK toplantısı… Teğmenler konusunda ortalığı ayağa kaldıranlar… İsimleri kulislerde tek tek sayılıyor.

Kim ne dedi bir bir anlatılıyor. Aklı selim AK Partililer kaygılı. Anadolu’dan gelen haberler de aynı. Genel değerlendirme şöyle: “Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu konu partiye çok zarar veriyor. Bir an önce kapatılmalı.” Milletvekilleri tatilde Ankara’da olanlar ilk başlarda tepkiliydi. Teğmenlere sahip çıkıyorlardı. Darbe çığırtkanlarını eleştiriyorlardı. Erdoğan’ın açıklaması sonrası sustular.Erdoğan’ın bu noktaya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyorlar.