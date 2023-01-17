AKP'nin oyunu zirvede gösteren anket firması ile 'Atma Ziya' diye dalga geçtiler

Araştırma şirketi Optimar son seçim anketini açıkladı. Optimar’ın 27 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yaptığı anketten ilginç sonuçlar çıktı. 26 ilden 2001 kişi ile yapılan anketten AKP yüzde yüzde 41.1 ile ilk sırada yer aldı. AKP’yi ise yüzde 23.6 ile CHP, yüzde 9.8 ile HDP, yüzde 8,1 ile İYİ Parti ve yüzde 8 ile MHP izledi.

Optimar, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına en yakın anket sonucu açıklamakla övünüyordu. Bunun yanında söz konusu araştırma şirketi, 31 Mart seçimleri öncesi AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun 10 puan önünde göstermişti.

OPTİMARI’IN ANKETİ ALAY KONUSU OLDU

Optimar’ın AKP’yi yüzde 41 oy ile birinci parti olarak gösterdiği anket sosyal medyada alay konusu oldu. AKP’nin oy oranının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan sosyal medya kullanıcıları Optimar’a yönelik “Atma ziya” şeklinde paylaşım yaptılar. Bazı kullanıcılar ise “Anket AKP genel merkezinde yapılsa bile böyle sonuç çıkmazdı” şeklinde yorum yaptı.

Optimar’ın anketine Twitter’da yapılan bazı yorumlar şöyle: