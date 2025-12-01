Ekonomik politikalar sonucu geniş kesimlerin alım gücü her geçen gün azalırken bazı kesimler ise derin yoksullukla boğuşuyor. AKP, yarattığı tahribatı gizlemek adına yoksul yurttaşların ağırlıklı yaşadığı mahallerlerde göstermelik yardımlarına devam ediyor.

AKP'li yöneticilerden oluşan bir heyet Adana'nın Çukurova ilçesindeki Esentepe Mahallesi'ne ziyaret etti.

92 BİN TL'LİK AYAKKABI

Heyette bulunan AKP Adana İl Başkan Yardımcımız Filiz Kepme'nin giydiği lüks marka çizme dikkat çekti. Kempe'nin giydiği çizmenin internetteki satış fiyatının bin 850 euro yani yaklaşık 92 bin TL olması tartışmalara neden oldu.

Öte yandan ziyaret esnasında çocukların ayakkabısız olması durumun vehametini de ortaya koydu.

AKP'li heyetin ziyaret ettiği yoksul mahalle. Çocukların ayakkabısız olduğu görülüyor. Arkada ise çadırlar var.

17 Kasım'da gerçekleştirdikleri ziyareti sosyal medyadan şu ifadeler ile duyuran Filiz Kepme, "Bizim anlayışımızda hizmet; sadece projelerden, yatırımlardan ve altyapıdan ibaret değildir. Gönüllere dokunmak, vatandaşlarımızla aynı sofraya, aynı duaya ve aynı umuda ortak olmaktır. Birlikte güçlü, birlikte daha büyük bir Türkiye" dedi.

HEYETTE VEKİL DE VAR

AKP heyetinde milletvekilleri de yer aldı. Kempe, ziyarete gittiği heyeti "Milletvekilimiz Sn. Faruk Aytek, Çukurova İlçe Başkanımız Sn. Cemal Akın, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Kürşad Koç ve teşkilat mensuplarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ettik" ifadeleri ile duyurdu.

Lüks çizmenin internetteki satış fiyatı.