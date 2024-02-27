AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU
2023/104 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/104 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.17/01/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, NAKKAŞ Mahalle/Köy, 3936 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 460 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam, E: 0,90 ve Hmax: 9,50
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01988621