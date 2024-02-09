AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU

2023/130 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.27/01/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şeyhhamit Mah. 6744 Ada 1 Parsel, 1. Kat 8 Nolu Bağ. Böl

Yüzölçümü : 150 m2 Daire

Arsa Payı : 70/1195

İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat

Kıymeti : 2.124.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Aksaray Belediyesi ana taşınmazda (parselde) 13262/123600 hissedar olarak

bulunmaktadır. Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.