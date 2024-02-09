AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU
2023/130 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.27/01/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şeyhhamit Mah. 6744 Ada 1 Parsel, 1. Kat 8 Nolu Bağ. Böl
Yüzölçümü : 150 m2 Daire
Arsa Payı : 70/1195
İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat
Kıymeti : 2.124.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Aksaray Belediyesi ana taşınmazda (parselde) 13262/123600 hissedar olarak
bulunmaktadır. Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:27
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01979274