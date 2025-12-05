Aksaray temsilciliği / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak adalete teslim edildi.

Yapılan titiz takip ve saha çalışmaları neticesinde, kent genelinde düzenlenen operasyonlarda;

84.000 adet gümrük kaçağı ve satışı yasak cinsel içerikli ürün, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara,

5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 7.200 adet doldurulmuş makaron ele geçirilerek emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

Piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu belirlenen kaçak ürünlerin, kamu sağlığını tehdit ettiği ve kayıt dışı ekonomi nedeniyle devletin vergi kaybına yol açtığı ifade edildi.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik, izinsiz ateşli silah ve mermi ithali-imal-nakil ve satış suçları ile bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranma kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonun ardından toplam 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Aksaray KOM ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdüreceği vurgulanırken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Emniyet yetkilileri, halkın güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizerek mücadelede taviz verilmeyeceğini belirtti.