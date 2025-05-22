Aksaray’da gelecek sanayiyle şekilleniyor

Ziyarette ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Ortak Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Melayib Bilgin de yer aldı. Görüşme kapsamında IMER-L&T’nin üretim süreci, uluslararası başarıları ve iş birliği olanakları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Ziyarette konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin vizyonunda sanayiyle iç içe olmanın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Türkiye'nin sanayi alanındaki gelişiminin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Arıbaş, IMER-L&T gibi dünya çapında faaliyet gösteren bir kuruluşun Aksaray’da bulunmasının şehre ve üniversiteye büyük katkılar sağladığını ifade etti.

“Böylesi güçlü bir sanayi kuruluşunun Aksaray’da faaliyet göstermesi bizler için bir şans. Öğrencilerimizin bu tür firmalarla doğrudan temas kurması, teorik bilginin pratiğe dönüşmesi açısından çok kıymetli. Amacımız öğrencilerimizin sahaya hazır bireyler olarak mezun olmaları. Bu ziyaretin yeni projelere, staj imkanlarına ve Ar-Ge çalışmalarına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini sadece sürdürmekle kalmayacak, aynı zamanda büyüteceğiz,” dedi.

“ASÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

IMER-L&T Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uygur ise, üniversite ile yapılacak iş birliklerinin sadece firmalarına değil, Türkiye'nin sanayileşme vizyonuna da katkı sağlayacağını belirtti. Avrupa’nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük beton mikseri üreticisi konumundaki IMER-L&T’nin her yıl 3 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Uygur, şirketin çevreye duyarlı üretim anlayışıyla uluslararası pazarda büyük bir oyuncu olduğunu kaydetti.

“243 kişiye istihdam sağlıyoruz ve önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlar planlıyoruz. ASÜ öğrencilerine kapımız sonuna kadar açık. Staj, uygulamalı eğitim, mezuniyet sonrası istihdam gibi pek çok alanda birlikte çalışmaya hazırız. Üniversiteyle kuracağımız güçlü bağ, yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek” dedi.

ORTAK PROJELER UFUKTA

Görüşmenin sadece bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda somut iş birliklerinin ilk adımı olduğu vurgulandı. İki kurumun; Ar-Ge projeleri, öğrenci staj programları, teknik geziler, ortak eğitim programları ve mezun istihdamı gibi başlıklarda daha yakın çalışması bekleniyor. ASÜ’nün özellikle mühendislik ve teknik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için IMER-L&T ile geliştirilecek uygulamalı eğitim modelleri büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

AİLE FOTOĞRAFI İLE TAÇLANAN İŞ BİRLİĞİ

Ziyaret, ASÜ heyeti ve IMER-L&T yöneticilerinin günün anısına birlikte çektirdiği aile fotoğrafıyla son buldu. Hem üniversite hem de sanayi temsilcileri bu iş birliğinin Aksaray’ın gelişimine ivme kazandıracağı konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Bu buluşma, Aksaray’da bilgiyle üretimin birleştiği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Üniversite ile sanayi arasında kurulan köprü, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirme noktasında örnek teşkil edecek nitelikte.