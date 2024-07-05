Aksaray’da jandarmadan tavus ve angut kuşu operasyonu

Nefes kesen kuş operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin yaptığı tespit üzerine, Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda, evin bahçesindeki kümeste bu kuşlar ele geçirildi.

Belgesiz oldukları anlaşılan hayvanlara el konuldu ve ev sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yasal işlem uygulandı.

Ele geçirilen hayvanlar, Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından koruma altına alındı.