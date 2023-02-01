1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da pitbull vahşeti. Koyun otlatırken saldırıya uğradı

Aksaray'da pitbull vahşeti. Koyun otlatırken saldırıya uğradı

Aksaray’da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:55
Takip Et

Aksaray'da koyun otlatırken pitbull saldırısında yaralandı

Aksaray'da pitbull vahşeti. Koyun otlatırken saldırıya uğradı
+
Aa
-

Aksaray'daki olay Altınkaya köyünde meydana geldi. Evlerinin yakınında, 5 kardeşiyle koyun otlatan Kemal Atak'a, sahipsiz pitbull cinsi köpek saldırdı. Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, “Köyde evimizin yakınlarında kardeşlerimle koyun otlatırken, başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı'' diye konuştu. 



6 çocuk babası Zeki Atak ise “Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başı boş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor'' dedi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
2
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
3
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
6
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.