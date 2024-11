Aladağ'da kaybolan Belaruslu ikizlerden 3 gündür haber alınamıyor. AFAD ve jandarma alarma geçti

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar, son üç gündür bir aile için karanlık bir bekleyişin simgesi haline geldi.

Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü dağların Yedigöller mevkisine doğru bir yürüyüşe çıktı.

Ne yazık ki, o günden beri kendilerinden hiçbir haber alınamıyor. Belarus'taki yakınlarının kalbi meceraperest ikizler için heyecanla artıyor. Hepsi ikizlerin sağ olarak kurtulması için dua ediyor.

Kaybolan iki kardeşlerin, dağın soğuk ve zorlu şartlarında yaşam savaşı verdiği tahmin ediliyor.

AFAD ve jandarma ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sert hava koşulları dağcılık bilgisi gerektiren zorluklar, arama kurtarma sürecini her geçen dakika daha da karmaşık hale getiriyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SON YAZISI YÜREK BURKTU

Arama ekiplerinin bölgedeki çabaları, kaybolan iki genç kızın hayatta kalma ümidiyle sürdürülüyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, Valentina ve Maria'nın ailesi, kurtarma ekiplerinden gelecek sevinçli habere kenetlenmiş durumda.

Valentina İvankova son sosyal medya paylaşımında "Adam yalnızdır. Biri doğar, biri ölür. Yani bu ikizler için geçerli değil!) Ölmekten bahsetmek için henüz çok erken, ama bunun dışında her zaman ve her yerde bir arkadaşınız, bir ruh eşiniz, bir aileniz var!

En çılgın fikri bile destekleyecek kişi! Her zirveye tırmanacak, her derinliğe inecek çünkü birlikte olmak eğlenceli ve korkutucu değil! Doğum günün kutlu olsun, her zaman iki kişilik bir, Maryia Ivankova!" satırlarına yer verdi.