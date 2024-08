Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız film yıldızı Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un çocukları, babalarının yaşamını yitirdiğini AFP ajansına bildirdi.

Yapılan açıklamada, babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü ifade edilerek, "Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” denildi.

Delon, 2019'da felç geçirmesi sonrasında sağlığı daha da kötüye gitmişti. Öte yandan Fransız medyası, Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha olduğunu iddia etti.

ALAIN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde doğan Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Fransız aktör ve iş adamıdır. 1960'ların başından, 1980'lerin ortalarına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden Delon, özellikle Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966), Le Samouraï (1967) ve Notre historie (1984) filmleriyle büyük beğeni toplamıştır.

Delon, 1985'te Notre histoire (1984) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'nü kazandı.

1991 yılında Fransa'nın Onur Nişanı'nı alan Alain Delon, 45. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ödülünü kazanırken, 2019 Cannes Film Festivali'nde de Onursal Palme d'Or'u aldı.

Yıldız ismin Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var.