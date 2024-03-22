ALANYA 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

T.C.

ALANYA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/441 Esas

İLAN

Davacı BAHATTİN GEÇER ile Davalı NATALYA ALEKSANDROVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))davası nedeniyle;

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; davalı ile 29/07/2011 tarihinde evlendiklerini, evlilik birliğinin davalının bir takım kusurlu hareketleri nedeniyle temelinden sarsıldığını bildirerek boşanmalarınakarar verilmesini adli yardım talepli olarak talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 04/08/2022 tarihli tensip zaptı ile

1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanınyazılı yargılama usulü ile yürütülmesine ,

3-Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası olarak yürütülmesine

4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine,

7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine, dair karar verilmiştir.

HMK 122.maddesi gereğince yukarıda belirtilen dava dilekçesi ve tensip zaptınıntebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğitakdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu Davalı NATALYA ALEKSANDROVA'ya İLANEN TEBLİĞ olunur.