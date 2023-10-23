Alanya’da orman yangını çıktı

Alanya'da orman yangını başladı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KAYNAK: İHA
Alanya’da orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahaleye başlandı. Aynı noktada bir süre öncede orman yangını çıkmıştı.

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