Alanya’da orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahaleye başlandı. Aynı noktada bir süre öncede orman yangını çıkmıştı.
Alanya'da orman yangını başladı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahaleye başlandı. Aynı noktada bir süre öncede orman yangını çıkmıştı.