Alanyaspor yeni golcüsüne imzayı attırdı. Kim Min-Jae detayı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Corendon Alanyaspor kadrosuna takviye yaptı. Akdeniz temsilcisi; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Başkan Hasan Çavuşoğlu da katıldı. 31 yaşındaki Güney Koreli forvet, "Sahada, antrenmanda, maçta her yerde elimden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Kim Min-Jae ile önceden konuşmuştuk. Türkiye'nin çok zor, rekabetçi ve iyi bir lig olduğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de kiralık oynayan Ui-jo Hwang, 18 maça çıktı, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Güney Kore Milli Takımı'nda 61 maç oynayan Ui-jo Hwang 19 gol kaydetti.