Alaşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

ALAŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/15

KARAR NO : 2024/889

Mahkememizin 03/07/2024 tarih ve 2024/15-889 EK. Sayılı kararı ile sanık Ahmet Tawfık Ahmad Hammadı Şeyh ( Mohamad ve Hadduc oğlu, 26/09/1999 HALEP doğumlu)Turunçlu Mahallesi 78031 Sokak No 11/1Toroslar/ MERSİN adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99692111446) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; sanık Ahmed Tawfık Ahmad Hammadı Şeyh hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5237 sayılı TCK 116/1, 35, 62, 53, maddesi gereğince 3 ay 22 gün hapis cezası verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibareniki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31. Mad.), tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02086040