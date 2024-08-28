Alaşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

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ALAŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/379

KARAR NO : 2023/599

Mahkememizin 06/07/2023 tarih ve 2023/379-2023/599 EK. Sayılı kararı sanık Ahmet Eser'e(Hilmi ve Ayşe oğlu, 01/06/1979 KUYUCAK doğumlu, AYDIN, BUHARKENT, Ortakçı mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:22435335670) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; sanık Ahmet Eser hakkında Hakaret suçundan TCK 125/2 maddesi yollamasıyla 125/1 maddesi gereğince 6 ay hapis cezasına karar verildiği, ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31. Mad.), tebliğden itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile Yargıtay Temyizyoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081617