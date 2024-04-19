ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMUKRLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA No: 2022/ 5TEREKE Dağcı Yusuf Mah. Merkez 9 Sk.No:80 Alaşehir/MANİSA adresinde mukim 40927772772TCK.NoluMUSTAFA AKKAŞ’IN terekesinin Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 01/06/2023 Tarih ve 2022/5 Tereke Esas,2023/5Karar sayılı kararı ile (iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilân olunur. 30/01/2024