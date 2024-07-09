Aldatılan koca ihaneti dronla ile belgeledi! Karısını patronuyla bastı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aldatılan koca ihaneti dronla ile belgeledi! Karısını patronuyla bastı

Çin'de yaşayan 33 yaşında Zhang adında bir adam, on yıl süren evliliğinde eşinin kendisini aldattığından şüphelenince, onu gizlice takip etmeye karar verdi. Bakın sonra neler oldu. Detaylar haberimizde…

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei eyaletinde yaşayan yaşayan 33 yaşında Zhang adında bir adam karısının şüphelenmemesi için bir drone kullanarak izlemeyi seçti ve ormanlık bir alandaki kulübede yaşanan yasak ilişkiyi saniye saniye kaydetti.

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Zhang, eşinin iş değiştirdikten sonra kendisine olan ilgisinin azaldığını ve sık sık ailesinin yanında kalmak istediğini fark etti.

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Durumdan şüphelenen Zhang, bir çözüm olarak eşini drone ile takip etmeye başladı.

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Bingshun Animation'ın haberine göre, Zhang, drone ile eşinin patronuyla yaşadığı ilişkiyi kaydetti ve bu görüntüleri boşanma davasında kullanmayı planladığını belirtti.

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Zhang'ın yaşanan bu anlara ait bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştı ve olay hızla yayılarak gündem oldu.

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