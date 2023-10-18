Alec Baldwin hakkında yeni suçlama. Sette kazara katil olmuştu

Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Ekim 2021'deki ölümü nedeniyle 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Hutchins, Baldwin'in prova yaptığı tabancanın ateş alması sonucu ölmüş ve yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜ

Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in ölümünden sorumlu olmadığını ve tetiği kendisinin çekmediğini söylemişti. Savcılar, Alec Baldwin'in kullandığı silahın modifiye edilmiş olabileceği ve bu sayede tetik çekilmeden ateşlenebileceğine dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkındaki suçlamaları düşürmüştü.

Ancak ardından silah bağımsız bir uzman tarafından test edildi ve tetik çekilmedikçe silahın ateş almadığı ortaya çıktı. Bu da FBI'ın daha önce yaptığı testleri doğruladı.

YENİDEN YARGILANACAK

Bunun üzerine New Mexico savcıları, Alec Baldwin'i 2021'deki ‘Rust’ın setinde ölümcül silahlı saldırısıyla bağlantılı olarak yeniden 'kasıtsız adam öldürmek'le suçladı. Baldwin'in davasının kasım ayı ortasında görüleceği belirtildi.

Davanın özel savcısı Kari Morrissey'in ve Alec Baldwin'i temsil eden bir avukatın ise 'Reuters'in yorum taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.

