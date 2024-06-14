Alev alev yandı. Çok sayıda ekip müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alev alev yandı. Çok sayıda ekip müdahale etti

Samsun’da sanayi sitesinde bebek bezi fabrikasında yangın çıktı Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesinde bebek bezi fabrikasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangını görenler hemen ekiplere ha er verdi.

Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevler fabrikayı tamamen sardı, yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmasına itfaiyenin yanı sıra polis TOMA'sı ve su tankerleri de destek verdi. Yangını söndürme çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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