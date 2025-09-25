Alevler aniden otomobili sardı! Sürücü son anda kendini yere attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta seyir halinde bulunan bir otomobil motoru aniden alev aldı. Alevler aracın etrafını sarmaya başladı. Sürücü K.Ö, son anda kendini alevlerin arasından aşağı attı. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan sürücü tedavi altına alındı.

Sultan Şehir Bulvarı'nda K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobilin motor kısmından saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobili kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Otomobilden son anda inen sürücü K.Ö.'nün elleri ve yüzünde yanıklar oluştu. Hafif yaralanan K.Ö., ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

