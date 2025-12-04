Sultanbağı Mahallesi’nde Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sarı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı’nın cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye Sarı’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.