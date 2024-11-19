Alevler binayı sardı 2 kişi ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alevler binayı sardı 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta, tekstil üzerine faaliyet yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri kısa sürede alevler içinde kalırken dumandan etkilenerek ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyük panik yaşanmasına neden olan yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında tekstil üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde çıktı. İş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar katlara ulaşarak tüm binayı etkisi altına aldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst kata sirayet etmesi üzerine dumandan etkilenen iki kişi ağır yaralandı.

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Sağlık ekipleri yaralılardan birine dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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