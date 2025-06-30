Alex, Arda Güler'le arasındaki farkı anlattı: 'Çok şey öğrenecek'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getirecek Real Madrid-Juventus çeyrek final maçı öncesinde FIFA'ya değerlendirmelerde bulundu.

20 yaşındaki milli futbolculardan övgüyle bahseden Alex, "Gerçekten hareketli bir maç bekliyorum ve ikisinin de ellerinden gelenin en iyisini yapıp takımlarına mümkün olduğunca yardımcı olmalarını umuyorum" dedi.

'BENDEN FARKLI NİTELİKLERE SAHİP'

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan başarı hikayesi, performansı ve kendisine benzetilmesi hakkında da konuşan Alex, "Fenerbahçe'deki zamanımı takip eden Türkiye'deki genç bir çocuktu. Hala çok genç, bu yüzden muhtemelen oyununu adapte edecek ve gelişirken çok şey öğrenecek. Aramızdaki gerçek benzerlik, orta sahada oynaması ve sol ayaklı olması. Ancak her oyuncunun kendine özgü bir oyun tarzı var; benim de vardı ve onun da var. Bence benzerlikler esas olarak onun bir orta saha oyuncusu olmasından kaynaklanıyor, ancak benden farklı niteliklere sahip" şeklinde konuştu.

'ÖNCEDEN SERGEN VE TÜMER VARDI'

Türkiye'nin kaliteli orta saha oyuncuları yetiştirme konusunda bir üne kavuştuğunu ve bu ünün Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Benfica'da Orkun Kökçü tarafından temsil edildiği belirten Alex, şunları söyledi:

"Türk futbolu her zaman bu özelliklere sahip oyunculara sahip olmuştur. Orada oynadığımda, iki sol ayaklı orta saha oyuncusu vardı; Sergen Yalçın ve Tümer Metin. İkisi de iyi oyunculardı ve Türk taraftarlarının ve ligin sevdiği stile sahipti. Ve şimdi Türk futbolu, çok yetenekli olan bu ikisine (Arda ve Kenan) sahip."

Juventus formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 180 dakika süre buldu ve 3 gol kaydetti.

Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 172 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.