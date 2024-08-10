Alexis Sanchez 13 yıl sonra geri döndü. İmzayı attı

Alexis Sanchez geri döndü

35 yaşındaki Alexis Sanchez'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak Inter'de oynayan ve adı ara sıra Türk ekipleri için de geçen Şilili yıldız futbolcu, 13 yıl sonra İtalyan ekibi Udinese'ye geri döndü.

Tecrübeli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

13 YIL SONRA YENİDEN

Alexis Sanchez, 2011-12 sezonu başında Udinese'den Barcelona'ya 26 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Yıldız isim, kariyerinde Cobreola, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Marsilya ve son olarak Inter formalarını terletti.

BAŞARILARI

Alexis Sanchez'in kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

2 Şili Primeria Division

1 Arjantin Superliga

2 İspanya Süper Kupası

3 İngiltere Süper Kupası

1 İtalya Kupası

2 İtalya Süper Kupası

2 İngiltere Kupası

1 İspanya Kupası

2 İtalya Serie A

1 İspanya La Liga

2 Copa America - Şili

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası