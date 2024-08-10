Alexis Sanchez 13 yıl sonra geri döndü. İmzayı attı

Baybars Fatih Ergün
Alexis Sanchez 13 yıl sonra geri döndü. İmzayı attı

Adı bazen Türk kulüpleri ile de geçen Şilili futbolcu Alexis Sanchez, 13 yıl sonra Udinese'ye geri döndü ve 1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Alexis Sanchez geri döndü

35 yaşındaki Alexis Sanchez'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak Inter'de oynayan ve adı ara sıra Türk ekipleri için de geçen Şilili yıldız futbolcu, 13 yıl sonra İtalyan ekibi Udinese'ye geri döndü.

Tecrübeli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

13 YIL SONRA YENİDEN
Alexis Sanchez, 2011-12 sezonu başında Udinese'den Barcelona'ya 26 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Yıldız isim, kariyerinde Cobreola, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Marsilya ve son olarak Inter formalarını terletti.

BAŞARILARI
Alexis Sanchez'in kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

2 Şili Primeria Division
1 Arjantin Superliga
2 İspanya Süper Kupası
3 İngiltere Süper Kupası
1 İtalya Kupası
2 İtalya Süper Kupası
2 İngiltere Kupası
1 İspanya Kupası
2 İtalya Serie A
1 İspanya La Liga
2 Copa America - Şili
1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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