Ali Erbaş tasarruf dinlemiyor! Başkent’in lüks semtindeki villa diyanet bütçesinden

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Ali Erbaş tasarruf dinlemiyor! Başkent’in lüks semtindeki villa diyanet bütçesinden

Ali Erbaş’ın Ankara'nın en lüks semtindeki konut masraflarının Diyanet bütçesinden karşılandığı iddia edildi.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne göre, mevcut lojmanlar ve sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, savunma ve güvenlik hizmetleri için kullanılanlar bu kapsamın dışında bırakılıyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in iddiasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın oturduğu konutun sabit giderleri, yani elektrik, su, internet ve telefon masrafları, başkanlık bütçesinden karşılanıyor.

İddiaya göre, Ankara’nın en lüks bölgelerinden birinde yer alan villaya her gün sabah saat 09.30’da başkanlık bünyesindeki sürekli işçilerden iki kişi gidip temizlik yapıyor. Bu işçilerin, Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın direktifleri doğrultusunda çalıştığı ve işlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde başkanlığa geri döndüğü öne sürüldü.

Öte yandan, Seher Erbaş’ın hizmetinde çalışmaları için bu işçilerin hacca götürdüğü ve villanın bahçe bakımının da Diyanet personeli tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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