Ali Erbaş'ın görev süresi doluyor. Yeni isim belli oldu iddiası

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Ali Erbaş'ın görev süresi doluyor. Yeni isim belli oldu iddiası

Görev süresi 17 Eylül’de dolacak olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un geleceği öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül’de sona erecek. Nefes'te yer alan habere göre; Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

alierbasekle3.jpg

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğan Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesörlük unvanını kazanan Arpaguş, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

alierbashaberiekle.jpg

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 20 Ekim 2021’de İstanbul Müftülüğü görevine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle başlamıştı. Arpaguş, 2023 yılında 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla tanınıyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, başkanın görev süresi 5 yıl ve bir kişi en fazla iki kez seçilebiliyor. Kanuna göre Ali Erbaş, yeniden atanamıyor.

Son Haberler
Tost ekmeklerinde pestisite rastlandı!
Tost ekmeklerinde pestisite rastlandı!
Özgür Özel canlı yayında açıklama yapıyor
Özgür Özel canlı yayında açıklama yapıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürprizi! İki efsaneye teklif yapıldı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürprizi! İki efsaneye teklif yapıldı
Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını belirleyecek ismi açıkladı... Özgür Özel'in duymak istemeyeceği kehanet!
Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını belirleyecek ismi açıkladı... Özgür Özel'in duymak istemeyeceği kehanet!
Larin'in yeni takımı belli oldu
Larin'in yeni takımı belli oldu