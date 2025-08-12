Ali Erbaş'ın kızına küsuratlı kadro kıyağı

Türkiye'de kadro alımlarında kayırma olağanlaşırken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu defa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeyda Nur Küçük, gündeme benzer bir skandal ile geldi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Küçük’ün, Düzce Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanma süreci tartışmaları beraberinde getirdi.

ALES VE DİPLOMA NOTU GERİLERDE

Değerlendirmeye alınan yedi aday arasından, ALES ve mezuniyet notu ortalama sıralamaya sahip olan Şeyda Nur Küçük, üniversitenin kendi yaptığı giriş sınavında en yüksek puanı alarak, “Küsurat farkıyla” seçilmeye hak kazandı.

Küçük’ün, ALES puanı itibarıyla adaylar arasında üçüncü, diploma notu itibarıyla ise beşinci sırada olduğu görüldü.

Kadroya alımda ALES puanının ve diploma notunun etkisinin yüzde 30'ar olduğu bildirildi. Küçük’ün, diğer adaylardan öne geçtiği tek kriter olan yabancı dil puanının etkisinin ise yalnızca yüzde 10 olması dikkati çekti.

Buna karşın Küçük’e, üniversitenin gerçekleştirdiği ve yüzde 30 etki ile belirleyici olan giriş sınavında en yüksek puan verildi.