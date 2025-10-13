Daha önce lüks arabasının anahtarına yazdığı şiirle dikkat çeken, döviz artışı nedeniyle çocuklarının yurt dışına rahat çıkamadığından söyleyerek durumdan yakınan Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş Şirinat, skandal eski paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.

SKANDAL PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre Şirinat'ın eski paylaşımlarında, FETÖ’nün organize ettiği Türkçe olimpiyatlarına destek vererek “Şu milliyetçilere acayip güzel beddua buldum. Kürt olursunuz inşallah” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Şirinat’ın “Bizim ülkenin polisi de avukatı da savcısı da hakimi de başımıza geçen p..lerin ... yalamakla meşgul” paylaşımını da beğendiği görüldü.

SORUŞTURMA AÇILMADI

Şirinat’ın suç teşkil eden, devlet yöneticilerine hakaret eden ve farklı etnik kökenli vatandaşları küçük düşüren paylaşımları ile alakalı soruşturma açılmaması dikkat çekti.