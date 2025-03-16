Ali Erbaş'tan Erdoğan'a hediye! Herkes ayetin anlamını araştırdı...

13 Şubat tarihinde Beştepe’de düzenlenen 8.Ulusalarası İyilik Ödülleri törenine, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdoğan’a Celi Sülüs hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayetinin yazılı olması dikkatleri çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu ayetin meali ise şöyle:

“Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE 'BİAT' AYETİNİN YER ALDIĞI TABLO

Atandığı 2017 senesinden beri 8 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş’ın Erdoğan'a hediye ettiği tabloda ‘biat’ yer alan ayeti seçmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre Kur’an-ı Kerim’de 6236 ayet bulunmasına rağmen Ali Erbaş’ın özellikle bu ayeti seçmesi, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan eleştirilerde, Erbaş'ın Eylül ayında dolacak olan görev süresi öncesinde söz konusu ayetin yer aldığı tabloyu hediye etmesi koltuğunda kalmak istedi yorumlarını da beraberinde getirdi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündem olan bu iddia üzerine Diyanet tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.