Ali Erbaş'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’da öldürülen ve henüz katillerinin bulunamadığı Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erbaş katıldığı toplantıda "Kanunların caydırıcı olması lazım. 8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız?" diye konuştu.

Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, "İmam Gazali kötülükleri ortadan kaldırmanın üç yolu olduğunu söylüyor. Birincisi vicdani müeyyide. Vicdanlarımızı eğitmemiz lazım. Ahilik teşkilatı bir vicdan eğitimi okuludur. İkincisi de kanuni müeyyide. Kanunların caydırıcı olması lazım. 8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam. Üçüncüsü ise uhrevi müeyyide. Ahiret bilinci" dedi.