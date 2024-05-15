Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile vuracak

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile vuracak
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri ve Jose Mourinho konusu gündemin en üst sıralarında yer alırken Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç'un da Mourinho ile ilgili adımlar attığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ünlü Portekizli teknik direktörle görüştüğü iddia edildi.

Süper Lig'de yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde, Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtacağını açıklamıştı.

Bu iddianın ardından Ali Koç cephesinden de Mourinho ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Mario Branco'nun Mourinho ile bir araya geldiği ve görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda Ali Koç'un da Mourinho ile görüşeceği ifade edildi.

Ayrıca, Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile anlaşmaya çok yakın olduğu ve Mourinho'nun menajeriyle son detayları görüşmeye başladığı belirtildi.

Habere göre, Fenerbahçe'nin başkanı kim olursa olsun, teknik direktör tercihinin Jose Mourinho olacağı kaydedildi.

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