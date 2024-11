Ali Koç, Osayi Samuel için harekete geçti. Yeni sözleşme teklif etti

Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncular için girişimler sürüyor. Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona erecek isimlerden Osayi Samuel, yapılan teklifleri henüz kabul etmedi. Yıldız savunmacı için devreye giren Başkan Ali Koç, Osayi Samuel’in babası ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken yıllık 2 milyon euroluk yeni sözleşme teklif edildi. Avrupa’dan talipleri olan Osayi’nin bedelsiz elden çıkmasını istemeyen Fenerbahçe yönetimi en az 20 milyon euroluk gelir hedefliyor.

“ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR MOURİNHO”

Öte yandan Nijeryalı savunmacı yaptığı açıklamada Teknik Direktör Jose Mourinho’ya övgüler yağdırdı. Osayi Samuel, Portekizli hocanın çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

Nijerya basınına konuşan Osayi Samuel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün! Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum."