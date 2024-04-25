Ali Koç poker oynuyor demişti. Dersimspor'a transfer oldu

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Ali Koç poker oynuyor demişti. Dersimspor'a transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse, dört ay önce sonlandırdığı futbol hayatına, bölgesel lig ekiplerinden BSV Al-Dersimspor ile tekrar merhaba dedi.

Almanya'nın eski milli oyuncusu Max Kruse, profesyonel futbolculuk kariyerine ara verdikten sonra, BSV Al-Dersimspor'la yeniden yeşil sahalara dönüyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı yeni ekibiyle ilk resmi maçına bu hafta sonu Kreisliga A ligi üçüncü haftasında çıkacak. Dersimspor Spandauer Kickers III ile karşılaşacak.

BSV Al-Dersimspor'un teknik direktörü Güven Akpolat, Kruse'nin ilk on birde yer alacağını ifade etti.

Kruse, takımın sevilen 10 numarasını giyemeyecek çünkü bu numara şimdilik başka bir oyuncuda.

Ancak Kruse pazar günkü maçta takımın kaptanı olarak ter dökecek.

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ESPİRİLİ TWEET

Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çeken Kruse, "Şu anki ağırlığım 99,4 kg. Umarım Dersimspor'un ürün gamında kırmızı ve beyaz XXL beden formalar bulunuyordur" şeklinde tweet attı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2019-2020 yaz transfer döneminde Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye katılan Max Kruse'nin takımdan ayrılışı, Wolfsburg'daki gibi tartışmalı olmuştu.

Süper Lig'e pandemi nedeniyle verilen arada, Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve Fenerbahçe'ye veda etmişti. Alman futbolcu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra üç aylık ödenmeyen alacakları için Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kruse'nin şikayeti üzerine, futbolcunun kendi hayatının pokerini oynadığını ifade etti ve kulüp, Kruse'ye karşı yaşanan süreçteki zararlar için 18 milyon euro tutarında dava açtı. Her iki tarafın açtığı davalar henüz sonuçlanmamışken, Max Kruse ve Fenerbahçe'nin avukatları arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sorun çözüme kavuşturuldu.

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