Ali Şevki Erek Çok Programlı Anadolu Lisesi iki yıldır atıl

Fatih Karaman - Tokat / Yeniçağ

Erkan Er, lisenin sahip olduğu yemekhane, yatakhane ve diğer eklentilerle modern eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çekerek, “Bu okul, sadece Dökmetepe Köyü değil, çevre yerleşim yerlerine de hizmet verebilecek nitelikte bir yapıya sahip. Ancak iki yıldır boş duran bu değerli eğitim yuvası, gerekli adımlar atılmazsa harabeye dönüşme riski taşıyor. Eğitim alanındaki her fırsat değerlendirilmeli, bu okulun da tekrar eğitime kazandırılması büyük önem arz ediyor” dedi.

Erkan Er, bu konuda yerel ve merkezi yönetimleri göreve çağırarak, okulun yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. “Ali Şevki Erek Lisesi, Turhal ve çevresindeki öğrencilere kaliteli eğitim imkânı sunabilir.

Eğitim kurumlarının atıl bırakılması sadece bir yapının kaybı değil, geleceğe dair bir yatırımdan da vazgeçilmesi anlamına gelir. Biz İYİ Parti olarak, bu tür atıl kalmış eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” diye ekledi.

Erkan Er, yerel halkın da bu konuda bilinçlenmesi ve okulun tekrar faaliyete geçmesi için sesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, Ali Şevki Erek Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin tekrar eğitim-öğretim hayatına kazandırılmasının Tokat’ın geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.