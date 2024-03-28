Ali Yerlikaya duyurdu. 53 ilde düzenlenen operasyonlarda 434 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.

Söz konusu operasyonlara; 565 ekip, bin 602 personel ve 28 narkotik köpeğinin katıldığını söyleyen Yerlikaya, operasyonların; İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak illerinde düzenlendiğini ifade etti.