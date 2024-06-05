Ali Yerlikaya: Şeyh Sait Bulvarı onaylanmamıştır

Geçen yıl AKP iktidarı tarafından kayyum olarak atanan Vali Ali İhsan Su'nun yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, inşaatı süren bir bulvara Cumhuriyet karşıtı Şeyh Said'in adını verdiği ortaya çıkmıştı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denilmişti:

“Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık.”

ZORLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

8 Aralık 2023 yılında İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun kendisine sunduğu soru önergesi üzerine düğmeye basan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kararı iptal ettiği öğrenildi.

Zorlu, 2023 yılında yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak bulvara ‘Şeyh Sait Bulvarı’ adı verildiği kamuoyuna yansımıştır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu derin düşmanlık ve Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyanla toplum hafızasında yer etmiş Şeyh Sait’in adının bir bulvara verilmesi kamuoyunda derin üzüntü yaratmakla birlikte tepkilere neden olmuştur. Bu işlemin gayesi kabul edilebilir olmadığı gibi söz konusu işlem yasal mevzuata aykırıdır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya’ya cevaplandırması için aşağıdaki soruları sordum. 1-Yukarıda adına geçen projeye Şeyh Sait Bulvarı adı ne zaman verilmiştir? 2- Tarihi kayıt ve gerçekler ortadayken bu kararla ne gibi bir fayda sağlanacağı düşünülmektedir? 3-Vatandaşlarımızın istek ve beklentisi doğrultusunda söz konusu bulvarın adının değiştirilmesi için bir hukuki/ idari girişimde bulunulacak mıdır?” ifadelerine yer verdi.

İZİN VERİLMEDİ

Yerlikaya’ya sunduğu soru önergesinden 5 ay sonra çıkan kararı sosyal medya hesabından duyuran Zorlu, onay vermediğine dair belgeyi de paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce şehirdeki bir bulvara ‘Şeyh Sait Bulvarı’ adı verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya aşağıdaki sorularımı cevaplaması için bir soru önergesi vermiştim. Yaklaşık beş ay sonra Sayın Yerlikaya’dan gelen yazılı cevabı vatandaşlarımızın takdirlerine sunuyorum. Böyle bir işlem “Valilik tarafından onaylanmamıştır.” Ne Mutlu Türküm Diyene”