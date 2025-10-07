Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Anadolu Ajansı özel yayınında, trafikte yeni döneme ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Trafikte hız problemine dikkat çeken Yerlikaya, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" ifadelerini kullandı.

EHLİYET ALINACAK, PSİKİYATRİ UZMANINA YÖNLENDİRİLECEK

Bakan Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları:

YENİ YASA CAYDIRICI OLUR MU?

Öyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü çalışmalarımız dünyayı izledik. Bunu Başaran ülkelerde iyi izledik ve arkadaşlarımız bunun Türkiye de bir yeni caydırıcı kural modeli nasıl olur diye çalıştık. Türkiye'deki can kaybı ve yaralanmalı trafik kazalarının %79'u yerleşim yeri içinde olur diyor%21'i Yerleşim yeri dışında olur diyor ki yerleşim yeri içindeki can kayıplarını inceledik 30 limit olan yerde 50 limit olan yerde 80 olan yerlerde bunların hepsine baktık.

YERLEŞİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTACAK MI?

Artıracağız, artırmamız lazım.

ELEKTRONİK DENETİM ARTACAK MI?

Bir de yüz yüze denetimiz var bunlarla ilgili tabii çalışıyoruz yüz yüze denetimle ilgili rakamlarımızın verdim. Ama şunu söyleyeyim tespitle ilgili teknolojik dünyanın başardığı gibi altyapımız var. Bunu çok daha güçlendirme yüzde denetimle ilgili gelmiş olduğumuz ekip ve teknoloji yeterli.

AMBULANS VE İTFAİYELERE YOL VERME

Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık.

Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak.

Yeni kanun teklifiyle 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün süreyle sürücünün ehliyeti alınacak, 6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek.

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CEZA ARTACAK MI?

Eğer bir yıl içerisinde kırmızı ışıkta durmadınız 3 defa, o zaman biz 30 güne ehliyetinizi alıyoruz. Adam araç kullanamayacak soracaklar. "Ne oldu ben ya!" utanacak. 3'ünde de ihlal olmuş, kırmızıda durmamış bu 4 olursa 60 gün, 5 olursa 90 gün ama eğer geriye dönüp bir yıl içerisinde 6 defa kırmızı ışık ihlali yapılırsa ehliyetine el konacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE CEZA ARTACAK MI?

Alkol, uyuşturucu bunlar maalesef iradenin zayıfladığı güçsüzleştiği ve kontrol hakimiyetinin maalesef kaybedildiği de kazaya açık hale geldiğiniz en en en uçtur. Tüm dünya bununla uğraşıyoruz. Biz bununla ilgili daha önceki kaza sayılarını denetimlerin hepsine baktık. Alkol etkisinde araç kullanma geriye doğru burada 5 yıl kuralı var. Biz burada eğer 3 kez ve fazlasını 5 yıl içerisinde yaparsa ehliyetini alkolden alıyoruz.