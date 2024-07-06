Aliyev UEFA'yı ‘şiddetle’ kınadı: Merih'e verilen ceza haksızdır yaşasın Türk dünyası

Düzenleme: Kaynak: AA
Aliyev UEFA'yı ‘şiddetle’ kınadı: Merih'e verilen ceza haksızdır yaşasın Türk dünyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile yapacakları maç için başarı dileklerini iletti ve UEFA'nın Merih Demiral'a "bozkurt" işareti nedeniyle verdiği iki maçlık cezayı kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aliyev, UEFA'nın kararını şu sözlerle kınadı: "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."

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