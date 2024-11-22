Alkol ve sigara alanları kameralar kayıt edecek. "Herkesi fişleyecek misiniz!"

İstanbul Valiliği, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne "İlimiz sınırları dahilinde alkol ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerlerine görüntülü kameralı güvenlik sistemleri kurulması"nı isteyen yazılı tebligat gönderdi.

Tebligatta: "İstanbul'da 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamaktır. Karar İstanbul'da alkol ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerlerinde görüntülü kamera sistemi kurulmasını sağlamaktır" denildi.

İstanbul’da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak’a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı.

Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak.

Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek. Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.

Uygulamaya sosyal medyadan tepki sağdı. Olayın herkesi fişlemek olduğunu söyleyen bir kişi "Zaten çocuklara ne alkol ne içki satılıyor. Burada amaç herkesi fişlemek. Bu resmen içki içmeyin demektir. Bunun da çözümü basit. Akşam da içki satışı yasak ya. Tekel bayisini gündüz arayacağız adresi verip içkimizi sipariş edeceğiz" dedi.