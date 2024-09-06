Alkolik adam hastaneye kaldırıldı! Kontrolden çıkan sonucu görünce başından aşağı kaynar sular döküldü

İngiltere’de ‘aşırı alkol tüketimi’ sebebiyle hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan 65 yaşındaki bir kişi doktorlar tarafından antibiyotik verilerek eve gönderdiler.

Ancak kötü kokuya ve bulanığa dayamayan 65 yaşındaki adam, 7 gün sonra kasık kemiğinde çıtırtılarla ve 39 derece ateş ile tekrara hastaneye başvurdu.

Gerçekleştirilen testler sonucunda yaşamsal bulgularının stabil olduğu, fakat prostatının büyüdüğü ve ‘çok sayıda apsesi’ olduğu belirlendi.

Daha önce kontrol altına alınamayan tip 2 diyabete sahip olana adama hastanede kan nakli yapıldı ve daha fazla antibiyotik ile insülin verildi.

PENİSİ TAMAMEN SİYAHA DÖNMÜŞTÜ

The Sun Gazetesi’nde yer alan habere göre, adama uygulanan BT taramasında çok sayıda gaz içeren apsenin genişleyen prostatında yer aldığı görüntülendi.

Ayrıca, "Sünnet derisi ve üretra, rektal parmaklar ve skrotumdan gelen bol miktarda cerahatli, yeşilimsi ve kötü kokulu akıntı" belirlendi.

Penisin renginin tamamen siyaha döndüğünü ve çürüdüğünü gören doktorlar, hastaya ‘toplam penis nekrozu’ uygulamak zorunda kaldı. Hasta ameliyata onay verdi, ancak penisi kesildikten sonra uygun doku bulunamadı.

Bir hafta sonra ayaktan tedavi gören hasta taburcu edildi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Üroloji Vaka Raporu dergisine göre, doktorlar bu durumun organın bol kanlanması sebebiyle oluştuğunu ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.