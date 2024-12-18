Alkollü sürücüye 40 bin liralık drift cezası

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alkollü olarak drift yapan ve ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarptı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücüye 40 bin 178 TL ceza kesildi ve ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDEN POLİSE ÇARPTI

Olay, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. M.S.K., kullandığı 34 ZG 090 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Körfez Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Takip sırasında, M.S.K., İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaparken polis aracına çarptı ve yakalandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan M.S.K.’nın yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. M.S.K.’ya drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamak suçlarından toplam 40 bin 178 TL ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.