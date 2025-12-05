Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye'ye carry trade uyarısında bulundu. Deutsche Bank, Türkiye özelinde şu an için carry trade'in öne çıktığını ancak bunun riskli olduğunu belirtti. Deutsche Bank, yayımladığı raporda dolar/TL kurunun 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini, 2026 yılında ise 52 TL'ye, 2027 yılında da 62 TL'ye yükseleceğini tahmin ettiklerini belirtti.

'ENFLASYON DÜŞÜŞÜ YAVAŞ'

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyonun ikinci yarıda yeniden yavaşladığını belirtti.

Gıda fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve zayıflayan baz etkisi nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin belirgin üzerinde kalacağı ifade edildi. Bankanın 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23,8 oldu.

CARRY TRADE NEDİR?

Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına “carry trade” deniyor. Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşıyor.