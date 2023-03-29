Alman devi Türk şirketini satın alıyor

Almanların 150 yıllık dev şirketi Sartorius, Sartonet’in yüzde 100’lük hissesinin sahibi olacak.Türkiye'nin önemli filtre teknolojisi şirketlerinden biri olan Sartonet'in bu satışla tamamı Alman devine geçeçek.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Biyopreses çözümleri ve laboratuvar ürünleri alanında hizmet veren küresel ilaç ve laboratuvar tedarikçisi olan alman Sartorius, 1870 yılında Frank Sartorius tarafından Almanya’da kuruldu. Göttingen Üniversitesi’nde profesör Zigmondy ile birlikte 1927 yılında membran filtreyi icat eden şirket. 2’nci Dünya Savaşı’nda şirketin ünü ABD ve müttefik güçlerine ulaşınca tesisleri bombalanmaktan son anda kurulan Sartorius, hassas terazinin de mucidi sayılıyor. Dünyanın en hassas terazisi olan Sartorius 4108 modeliyle Guiness Rekorlar Kitabı’na giren şirket, NASA’nın da bu alanda tek tedarikçisi olarak biliniyor.

15 BİNE YAKIN ÇALIŞANI VAR

Hisseleri Alman Borsası’nda işlem gören şirketin cirosu 2021 yılında 3.5 milyar euroya ulaştı. Alman devinin dünya genelinde 14 bin çalışanı bulunuyor. Sartorius’un bünyesinde dünyanın önemli hücre hattı geliştirme firması Cellca, yine dünyanın ilk ve tam otomasyonlu mikrobiyoreaktörlerini üreten Tap Biosystems, fermatör üreticisi B. Brown International, tek kullanımlık steril torba ve biyoreaktör üreticisi Stedim gibi şirketler bulunuyor. Sartorius’un satın aldığı Sartonet ise1983 yılında kuruldu. Bu yıl 40’ncı yaşını kutlayan şirketin kurucusu ve Genel müdürü Ömer Erdem. İstanbul merkezli Sartonet’in Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunuyor.