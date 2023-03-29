29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alman devi Türk şirketini satın alıyor

Almanya’nın en köklü sanayi şirketlerinden Sartorius, Türkiye’nin önemli filtre teknolojisi şirketlerinden Sartonet’in tamamını satın alıyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:25
Takip Et

Alman devi Sartorius Türk şirketi Sartonet'i satın alıyor

Alman devi Türk şirketini satın alıyor
+
Aa
-

Almanların 150 yıllık dev şirketi Sartorius, Sartonet’in yüzde 100’lük hissesinin sahibi olacak.Türkiye'nin önemli filtre teknolojisi şirketlerinden biri olan Sartonet'in bu satışla tamamı Alman devine geçeçek. 

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Biyopreses çözümleri ve laboratuvar ürünleri alanında hizmet veren küresel ilaç ve laboratuvar tedarikçisi olan alman Sartorius, 1870 yılında Frank Sartorius tarafından Almanya’da kuruldu. Göttingen Üniversitesi’nde profesör Zigmondy ile birlikte 1927 yılında membran filtreyi icat eden şirket. 2’nci Dünya Savaşı’nda şirketin ünü ABD ve müttefik güçlerine ulaşınca tesisleri bombalanmaktan son anda kurulan Sartorius, hassas terazinin de mucidi sayılıyor. Dünyanın en hassas terazisi olan Sartorius 4108 modeliyle Guiness Rekorlar Kitabı’na giren şirket, NASA’nın da bu alanda tek tedarikçisi olarak biliniyor.

15 BİNE YAKIN ÇALIŞANI VAR

Hisseleri Alman Borsası’nda işlem gören şirketin cirosu 2021 yılında 3.5 milyar euroya ulaştı. Alman devinin dünya genelinde 14 bin çalışanı bulunuyor. Sartorius’un bünyesinde dünyanın önemli hücre hattı geliştirme firması Cellca, yine dünyanın ilk ve tam otomasyonlu mikrobiyoreaktörlerini üreten Tap Biosystems, fermatör üreticisi B. Brown International, tek kullanımlık steril torba ve biyoreaktör üreticisi Stedim gibi şirketler bulunuyor. Sartorius’un satın aldığı Sartonet ise1983 yılında kuruldu. Bu yıl 40’ncı yaşını kutlayan şirketin kurucusu ve Genel müdürü Ömer Erdem. İstanbul merkezli Sartonet’in Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
6
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.