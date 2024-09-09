Alman iç istihbarat teşkilatı Ruslara karşı uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alman iç istihbarat teşkilatı Ruslara karşı uyardı

Almanya İç İstihbarat Teşkilatı BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz), Rus askeri istihbaratı (GRU) Birimi 29155'e bağlı bir siber grubun NATO ve AB ülkelerine siber saldırılar düzenlediğini belirtiğini açıkladı.

BfV, pazartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, UNC2589 olarak bilinen gruba FBI, ABD siber güvenlik ajansı CISA, NSA ve diğer uluslararası ortakların uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Uyarı, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'da şüpheli Rus bilgisayar korsan ve casusları konusunda artan endişelerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Berlin, bu yılın başlarında Rusya'yı, Almanya'nın iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi'nin yanı sıra lojistik, savunma, havacılık ve bilişim sektörlerindeki şirketlere yönelik bir dizi siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Almanya istihbaratının uyarısında Cadet Blizzard veya Ember Bear olarak da bilinen grubun, çoğunlukla internet sitelerine zarar verme ve çalıntı verileri yayınlama gibi casusluk ve sabotaj amaçlı faaliyetler yürüttüğünü belirtildi.

Açıklamada GRU, 2018 yılında İngiltere'de eski Rus çift taraflı ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden de sorumlu tutuluyor.

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