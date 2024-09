Alman iç istihbarat teşkilatı Ruslara karşı uyardı

BfV, pazartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, UNC2589 olarak bilinen gruba FBI, ABD siber güvenlik ajansı CISA, NSA ve diğer uluslararası ortakların uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Uyarı, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'da şüpheli Rus bilgisayar korsan ve casusları konusunda artan endişelerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Berlin, bu yılın başlarında Rusya'yı, Almanya'nın iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi'nin yanı sıra lojistik, savunma, havacılık ve bilişim sektörlerindeki şirketlere yönelik bir dizi siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Almanya istihbaratının uyarısında Cadet Blizzard veya Ember Bear olarak da bilinen grubun, çoğunlukla internet sitelerine zarar verme ve çalıntı verileri yayınlama gibi casusluk ve sabotaj amaçlı faaliyetler yürüttüğünü belirtildi.

Açıklamada GRU, 2018 yılında İngiltere'de eski Rus çift taraflı ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden de sorumlu tutuluyor.

#FBI, #BfV_Bund and other international partners are currently warning against a cyber group of the GRU unit 29155, which has carried out cyber attacks and other reconnaissance activities against targets in NATO and EU countries. For further information ➡ https://t.co/aPrsTjzWYq https://t.co/PTA55T8AdH