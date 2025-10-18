Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı temposuz ve pozisyon zenginliği anlamında kısır bir oyuna sahne olsa da Galatasaray uzatma dakikalarında Sane ile bulduğu golle devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir Shomurodov’un golüyle öne geçti. Ancak 49’da gelen bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada tehlike yaratan bir görünüme kavuşan Başakşehir yine Shomurodov ile beraberlik golünü 59’da buldu. Bu golden sadece iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Leroy Sane Galatasaray’ı yeniden öne geçirdi.

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 25’e yükseltti. Başakşehir ise 6 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ 7 MAÇLIK SERİ!

Başakşehir ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, lig tarihinde Boz Baykuşlar'ı üst üste yedi kez mağlup eden ilk takım oldu.

OKAN BURUK ESKİ TAKIMINA KAYBETMİYOR

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde puan kaybetmediği Süper Lig takımları arasında en fazla karşılaştığı rakibi olan Başakşehir'e karşı yedide yedi yaptı.

GALATASARAY EN UZUN SERİYİ YAKALADI

Başakşehir'e konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.

BAŞAKŞEHİR 1-2 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.

GALATASARAY İLK DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

1' Karşılaşmanın ilk dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi net bir fırsatı değerlendiremedi. Aşırtma şutunda top direkten geri döndü.

PEŞ PEŞE SARI KART ÇIKTI

15' Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmesinin ardından Galatasaray yedek kulübesi uzun süre itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk'a da sarı kart gösterdi.

SARA'NIN ŞUTUNDA MUHAMMED GOLE İZİN VERMEDİ

21' Gabriel Sara uzaktan kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer mükemmel bir kurtarışla topu köşeden çıkardı.

SANE SONUNU GETİREMEDİ

28' Yavaş yavaş baskısını artırmaya başlayan Galatasaray'da Leroy Sane ceza sahası içerisinde dar açıdan çektiği şutta isabeti bulamadı.

SİNİRLER GERİLDİ

33' Abdülkerim Bardakçı ile Kemen'in hava topu mücadelesinin ardından Abdülkerim ve Deniz Türüç kafa kafaya geldi. Yaşanan sözlü tartışma sonrası hakem Atilla Karaoğlan iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

36' Kaan Ayhan'ın Shomurodov'a yaptığı müdahele sonrası Kaan Ayhan'a sarı kart çıkaran Atilla Karaoğlan bir kart da yedek kulübesinde itiraz eden yedek kaleci Günay'a gösterdi. (Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıda 7 kez kartına başvurdu. Süper Lig'de bu sezon en fazla kartın çıktığı ilk yarı oynandı.)

İLKAY'IN ASİSTİ LEROY SANE'NİN GOLÜ!

45+3' Galatasaray aradığı golü ilk yarının son dakikalarında İlkay Gündoğan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Alman yıldızı Leroy Sane'nin ayağıdan buldu.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 0-1 GALATASARAY

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

48' Deniz Türüç ceza sahası içerisine girerek Crespo'ya çıkardı. Crespo'nun şutunda direkten dönen topu Shomurodov tamamladı. Ancak VAR'dan gelen ofsayt kararı nedeniyle gol iptal edildi.

SHOMURODOV BU KEZ BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

59' Başakşehir Kemen'in ortasına Shomurodov'un attığı golle duruma eşitliği getirdi.

SANE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

61' Gabriel Sara'nın ince pasında defans arkasına sızan Sane topla buluştu. İlk golün sahibi Sane kendisinin ve takımının 2. golünü atarak yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.

GALATASARAY 3. GOLE YAKLAŞTI

82' Galatasaray tehlikeli geldi. Barış Alper'in ceza sahası içerisinde çıkardığı topa Jakobs gelişine şutunu çekti. Başakşehir savunması son anda topun kaleye gitmesini engelledi.

OSIMHEN İÇİN ŞANSIZ AN!

83' Osimhen'in zor pozisyonda çektiği şutta; top, direkten geri geldi.