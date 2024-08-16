Almanların dev bankasından flaş altın tahmini

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini

Almanya'nın önemli bankalarından Commerzbank, 2024 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 500 dolara yükseltti. Commerzbank, 2025 ortasında kadar ons altının 2 bin 600'a dolara yükseleceğini öngördü.

Alman Bankası Commerzbak ons altın tahminin yükseltti. Amerika enflasyon verilerinini fiyat baskılarının hafiflettiğine dikkat çeken Commerzbank analistleri, perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koyduğuna işaret etti.

Altının ons fiyatı, yükseliş eğiliminde hareket ederek 2 bin 489 dolardan işlem görüyor.

Almanların dev bankası Commerzbank gelişmeler çerçevesinde altın tahminini değiştirdi. Commerzbank 2024 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 500 dolara yükseltti. Commerzbank, altın fiyatının, 2025 ortasında kadar 2 bin 600 dolara yükseleceğini öngördü.

Yüksek gelen perakende satışlar ve bunun yanında işsizlik maaş başvurularındaki düşüşün ardından analistler, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirime gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini ifade etti.

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