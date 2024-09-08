Almanya gol oldu yağdı

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Almanya gol oldu yağdı

Almanya, Macaristan karşısında gol şov yaptı, 5-0 kazandı.

Ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası'nı hayal kırıklığı ile tamamlayan Almanya, UEFA Uluslar A Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

3. Grup’ta ilk maçında evinde Macaristan’ı konuk eden Panzerler 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Julian Nagelsmann’ın yönetimindeki Almanya'nın gollerini 27. dakikada Füllkrug, 57. dakikada Musiala, 66. dakikada Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penatıdan Kai Havertz kaydetti.

Karşılaşmayı 1 gol 3 asistle tamamlayan Jamal Musiala gecenin yıldızı oldu.

Bu sonuçla Almanya, gruba 3 puanla başladı. Macaristan ise puansız kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Almanya deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, Macaristan sahasında Bosna-Hersek’i ağırlayacak.

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