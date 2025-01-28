Almanya'da havalimanına bırakılan aracın park ücreti 200 bin avroyu geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da havalimanına bırakılan aracın park ücreti 200 bin avroyu geçti

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanının girişindeki park alanına bırakılan bir aracın otopark maliyetinin 200 bin avroyu aştığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Berlin-Brandenburg (BER) havalimanının terminal girişindeki park alanında duran Hannover plakalı Volkswagen Golf marka aracın otopark ücretinin 200 bin avroyu geçtiği belirtildi.

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Haberde hem araç sahibinin ve hem de aracın çalıntı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Yolcu indirme-bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre tanınan otoparkta, bu sürenin aşılması durumunda saatlik ücretin 23 avro olduğu belirtildi.

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Havalimanının otopark işletmecisi Apcoa'nın durumu çözmek için yetkililerle temasa geçtiği kaydedildi.

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