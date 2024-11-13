Almanya’da kaybolan imamı arama çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünde imam olarak görev yapan Fatih Eryılmaz'dan 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor. Yaklaşık 2 ay önce Türkiye'den görevle Almanya'ya gitmişti.

Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan Eryılmaz'ın son olarak bir mağazanın parkında görüldüğü belirtildi. Duisburg polisi, imamı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın aniden ortadan kaybolması, hem ailesini hem de cemaatini büyük bir üzüntüye boğdu. Eryılmaz için arama çalışmaları devam ediyor.